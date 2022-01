Hill herinnert zich eerste interview met Verstappen: "Hij had overal een antwoord op"

Max Verstappen is pas 24 jaar oud maar is wel al de regerend wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft al wel een rugzak vol met ervaring, hij rijdt immers al sinds 2015 in de koningsklasse van de autosport. Toch heeft Verstappen enkele criticasters.

Vooral enkelvoudig wereldkampioen en analist Damon Hill is soms kritisch op de Nederlander. Hill is echter niet altijd vol van kritiek, de Brit heeft zeer zeker vaak ook een goed woordje klaar voor Verstappen. Sterker nog, Hill is met enige regelmaat zeer onder de indruk van de prestaties van de Nederlandse Red Bull-coureur.

Hill kan zich dan ook goed herinneren hoe zijn eerste gesprek met Verstappen verliep. De destijds zeventien jarige Limburger maakt indruk op Hill. In de F1 Nation Podcast zit Hill op zijn praatstoel: "We interviewden hem en ik kon niet geloven dat ik met een zeventien jarige zat te praten die overal een antwoord op had. Hij had veel vertrouwen in zijn visie, hij wist zeker dat zijn visies juist waren en hij had overal antwoord op."