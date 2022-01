Vettel geeft pensioen-gedachtes toe: "Vraagt jezelf wel eens af of je nog lol hebt"

Sebastian Vettel is nog altijd één van de succesvolste coureurs van zijn generatie. De Duitser wist in zijn Red Bull-jaren vier wereldtitels te pakken maar het afgelopen jaar verliep alles minder voor de Duitser. Hij kende immers een teleurstellend jaar bij het team van Aston Martin.

Vettel reed veelvuldig in het middenveld en vocht vaak voor de laatste puntjes. Wel wist hij twee keer als tweede over de meet te komen. Echter werd zijn tweede plaats in Hongarije hem ontnomen toen hij na afloop werd gediskwalificeerd. Het paste is zijn jaar waarin hij naast de baan meer indruk maakte dan op het circuit.

Eerlijk

De Duitser werd dan ook veelvuldig in verband gebracht met een pensioen. Hij gaat echter door maar is wel een eerlijke man. Tegenover Sport1 is hij duidelijk: "Natuurlijk vraag je wel eens aan jezelf of je er nog lol in hebt. Ik zou liegen als ik zeg dat die gedachte nog nooit door mijn hoofd is genoten."

Heilige vuur

Maar de fans van Vettel hoeven zich geen zorgen te maken. De viervoudig wereldkampioen gaat immers gewoon door met zijn Formule 1-loopbaan. Ook in 2022 zal Vettel weer te bewonderen zijn in het groen van Aston Martin. Zelf is Vettel kort en bondig over zijn vervolg: "Het heilige vuur brandt nog steeds!"