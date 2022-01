Ecclestone adviseert Vettel: "Hij moet eigenlijk terug naar Red Bull"

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel heeft enkele zeer matige seizoenen achter de rug. De Duitser reed afgelopen jaar voor het eerst voor het team van Aston Martin maar de resultaten waren niet om over naar huis te schrijven. Ook zijn laatste seizoen bij Ferrari ,in 2020, was niet bepaald een succes.

Het afgelopen seizoen gingen er dan ook meerdere stemmen op dat Vettel zijn helm aan de wilgen zou moet hangen. De goedlachse Duitser reed immers geen deuk in een pakje boter en kende slechts sporadisch een lichtpuntje. Het duurde dan ook eventjes voordat er bekend werd gemaakt dat Vettel 'gewoon' door ging met racen.

Stoppen

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone weet niet of hij wil dat Vettel met pensioen gaat. De Brit gaat er in gesprek met het Duitse Sport1 op in. Op geheel eigen wijze laat Ecclestone zijn licht schijnen op de vraag of Vettel met pensioen zou moeten gaan: "Als hij dat gevoel heeft. Hij moet niet gedwongen worden om te stoppen met de sport."

Red Bull

Ecclestone heeft voor Vettel een wel heel erg opvallende move in het hoofd. Hij denkt namelijk dat de Duitser een vlotte wagen nodig heeft: "We weten niet hoe snel hij nog is omdat hij niet in een competitieve auto zit. Dus het is niet makkelijk om te zeggen dat hij niet zo snel meer is. Hij moet eigenlijk terug naar Red Bull."