Wereldkampioen Verstappen en Viaplay gaan samenwerken

De Nederlandse Formule 1-kijker kan aankomend seizoen terecht bij Viaplay. De streamingsdienst van het Scandinavische NENT heeft de uitzendrechten van de koningsklasse van de autosport bemachtigd en heeft grootse plannen. Het team van analisten laat dat overduidelijk zien maar nu hebben ze een nog grotere vis aangetrokken.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft namelijk een partnership afgesloten met de streamingsdienst. De Nederlandse Red Bull-coureur wordt Viaplay-ambassadeur en heeft een meerderjarige overeenkomst gesloten met de Scandinaviërs. Het is de bedoeling dat er ook exclusieve content voor de abonnees van Viaplay zal worden gemaakt.

Enthousiast

Verstappen zelf geeft in een persbericht aan uit te kijken naar de samenwerking. De Nederlandse wereldkampioen is enthousiast: "Viaplay is misschien nieuw voor de Nederlandse kijker maar ze hebben hebben in het buitenland overduidelijk hun voetsporen verdiend. Het is echt fantastisch dat we een grote groep fans kunnen trakteren op de unieke content die we gaan creëren." Ook Verstappens vader Jos zal te zien zijn bij Viaplay, hij zal met enige regelmaat het analistenteam versterken.

Maart

Viaplay is momenteel nog nergens in Nederland te zien. Op 1 maart wordt de streamingsdienst gelanceerd en vanaf dan kunnen abonnees kijken naar het aanbod van de dienst van NENT. Naast de Formule 1 heeft de streamingsdienst ook de uitzendrechten van bijvoorbeeld het darts. De Nederlandse Grand Prix zal ook te zien zijn op het open net bij de NOS en ook Ziggo Sport mag programma's maken omtrent de Formule 1.