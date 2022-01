Alpine kende lastige start van samenwerking Alonso en Ocon

Alpine CEO Laurent Rossi zegt dat het vier tot vijf maanden duurde voordat het team in 2021 het beste uit hun beide coureurs kon halen. Het Franse team beleefde vorig jaar een relatief succesvol seizoen en eindigde in het constructeurskampioenschap op de vijfde plaats met één overwinning en één podium op haar naam.

Het ging echter niet allemaal van een leien dakje, want ze brachten een aantal weekenden door onderaan het middenveld, veel dichter bij de achterkant van de startgrid dan de voorkant. Hoewel er hoogte- en dieptepunten waren, zei Rossi dat Alpine het hele jaar een gestage opwaartse trend vertoonde in termen van prestaties.

"Het is misschien moeilijker voor buitenstaanders om in te schatten dan voor ons, maar eigenlijk is onze prestatiecurve meer lineair dan je zou denken. We wisten heel goed wat we konden verwachten voor de laatste races en begrepen de auto het hele jaar door beter."

"Ik moet meteen zeggen dat de grootste vooruitgang is geboekt door onze uitvoering, te beginnen met hoe we het meeste uit beide coureurs konden halen", zei hij geciteerd door motorsport.com.

Overwinning Hongarije

Rossi zegt dat het echter bijna een half jaar duurde om het beste uit hen te halen en denkt dat de Hongaarse Grand Prix, waar Alonso Lewis Hamilton afhield om Ocon te helpen een onverwachte overwinning te behalen, het resultaat was van dat werk.

"Eerst kregen we Esteban in ons team en we probeerden hem begin 2020 in de best mogelijke situatie te krijgen. Daar kwam Fernando begin 2021 bij en het kostte ons zeker nog vier of vijf maanden om het beste uit beide coureurs te halen. We hebben constant stappen gezet en in Hongarije hebben we gezien waartoe dat kan leiden. Natuurlijk was er ook wat geluk en drama, maar het sloot naadloos aan bij de progressie die we hadden gemaakt."