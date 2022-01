Palmer had Norris gekozen in plaats van Russell: "Hij wist Hamilton achter zich te houden"

Mercedes rijdt aankomend seizoen met een compleet Britse line-up. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton krijgt gezelschap van megatalent George Russell, de vervanger van Valtteri Bottas. De keuze voor Russell is geen grote verrassing, hij is immers al jaren lid van de opleidingsploeg.

Toch twijfelen sommigen aan de komst van Russell. De Brit was weliswaar vaak zeer snel in zijn Williams, hij maakte ook regelmatig foutjes. Enkele kenners zijn dan ook van mening dat Mercedes de verkeerde Brit heeft gekozen, ze zien liever McLaren-man Lando Norris in de Silberpfeil.

Ongelofelijk

Ook voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer is die mening toebedeeld. De Brit is te gast in de Chequered Flag podcast en Norris komt daar ter sprake. Palmer deelt daar de mening dat Mercedes voor Norris had moeten kiezen: “De manier waarop hij Hamilton van zich afhield in Sotsji, tot de bandenkeuze roet in het eten gooide, was echt ongelofelijk.”

Legendarisch

De prestaties van Norris in het Russische spektakelstuk hebben veel indruk gemaakt op Palmer. Het voedt zijn standpunt: “Voor een gast die nog nooit een race heeft gewonnen met een zevenvoudig wereldkampioen is zijn nek is dat knap. Toen begon het met regenen en schoot hij een paar keer van de baan. We weten allemaal hoe goed Hamilton is in de regen maar alsnog hield Norris hem achter zich. Het was legendarisch van Norris.”