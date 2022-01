Coulthard nog steeds onder de indruk van Verstappen: "Hij riskeert alles voor het koekje"

De titelstrijd van afgelopen seizoen was er eentje van ongekend hoog niveau. Max Verstappen trok uiteindelijk aan het langste eind na een bloedstollend duel met Lewis Hamilton. De twee kemphanen gaven elkaar geen enkele centimeter ruimte en dat zorgde ervoor dat er wereldwijd miljoenen fans elk weekend op het puntje van hun stoel zaten.

Vanzelfsprekend hoopt iedereen op een vervolg van het duel tijdens het aankomende seizoen. Het duurt echter nog wel eventjes voordat het circus weer losbarst in Bahrein. Tot die tijd kijkt men nog veelvuldig terug op het historische duel tussen Verstappen en Hamilton. Veel kenners en analisten zijn immers nog steeds vol lof over het bizarre duel.

Koekje

Ook voormalig coureur en aankomend Viaplay-analist David Coulthard heeft de complimentjes klaar liggen. De Schot is bij Channel 4 complimenteus over Verstappen: "Het gene wat ik het meest indrukwekkend vind is dat als er een gat is hij ervoor gaat. Er is zelfs geen twijfel. Ik dacht er altijd over na, moet ik het risico wel of niet nemen? Hij redeneert anders. Als hij het koekje kan zien riskeert hij alles voor het koekje. Hij gaat gewoon, het is echt speciaal."

Vuur

Coulthard zag dat Hamilton het nogal lastig had met deze tactieken van Verstappen. Hij vraagt zich af hoe de zevenvoudig wereldkampioen hiermee moet omgaan: "Je ziet hoe Lewis verdedigt tegenover hem. Lewis is een exceptionele coureur maar hij moet de deur vaak openhouden omdat hij rijdt tegen vuur. Hoe vecht je tegen vuur?"