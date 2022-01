Horner denkt dat Verstappen zelfs wint in een Mercedes: "Heb geen twijfel over wie er dan wint"

Het afgelopen seizoen kende een bloedstollende titelstrijd. Max Verstappen won uiteindelijk het bizar spannende duel van zijn grote rivaal Lewis Hamilton. De twee kemphanen trokken een miljoenenpubliek naar de sport en de fans kijken dan ook reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen. Ook bij de teams zijn de verwachtingen hoog.

Verstappen zorgde met zijn wereldtitel voor een enorm feest bij zijn team Red Bull Racing. Het zelfvertrouwen van de ploeg heeft een gigantische boost gekregen en men kan niet ophouden met het uitdelen van complimentjes. Bij concurrent Mercedes is de teleurstelling dan weer overheersend. Hamilton was vaak sneller en ook de Mercedes leek vaak de beste auto. Toch ging Verstappen er met de winst vandoor.

Geschiedenis

Red Bull-teambaas Christian Horner vindt dit niet vreemd. Hij denkt zelfs dat Verstappen zijn concurrent in elke auto kan verslaan. De Brit doet zijn opvallende uitspraken in gesprek met The Times. Eerst wil Horner toch eventjes kwijt veel respect te hebben voor de concurrent: "Je kan niet ontkennen dat Lewis veel heeft bereikt. Hij is één van de beste ooit en als je naar de statistieken gaat kijken dan is hij misschien wel de beste uit de geschiedenis van de sport."

Geen twijfel

Toch heeft Horner alle vertrouwen in zijn eigen stercoureur. Volgens de Brit kan Verstappen zijn rivaal zelfs verslaan in een Mercedes: "Als je Max en Lewis in die auto zet, dan heb ik geen twijfel over wie er zou winnen. Als je Lewis in onze auto zet, dan heb ik ook geen enkele twijfel. Met Max is alles mogelijk. We hadden bijvoorbeeld niet verwacht dat we competitief zouden zijn in Jeddah. Dat komt vooral door Max."