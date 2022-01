Verstappen begreep strenge houding van zijn vader wel: "Hij investeerde en verwachtte dat ik alles zou geven"

Max Verstappen werd afgelopen jaar voor het eerst in zijn Formule 1-leven wereldkampioen. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft er jarenlang hard voor gewerkt en de blijdschap was na afloop dan ook zeer groot. Vooral bij Verstappen en zijn vader Jos was er veel vreugde.

De Verstappens reisden jarenlang alle kartbanen in Europa af op jacht naar overwinningen. Ook in de eerste jaren van Max Verstappens Formule 1-loopbaan was zijn vader een vast gezicht in de pitbox van zijn zoon. De twee hebben keihard gewerkt aan de carrière van de huidig wereldkampioen.

Honderd procent

Vader Verstappen vroeg dan ook veel van zijn zoon in diens kartperiode. In gesprek met AutoBild vertelt Max over deze tijd: “Zodra hij zag dat ik geen honderd procent gaf werd hij nogal boos. Hij investeerde zijn geld in mijn weg naar de Formule 1 en daarom verwachtte hij van mij dat ik alles zou geven.”

Helm

Op een bepaald moment had Verstappen junior er eventjes geen zin in. Zijn vader was hier echter niet van gediend en gaf hem een tik op zijn helm. Achteraf kan de wereldkampioen er wel om lachen: “Soms vraagt hij mij als grap of hij mij weer op mijn helm moet slaan om sneller te gaan.”