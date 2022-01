Hamilton maakt megawinst met verkoop exclusieve hypercar

Lewis Hamilton heeft in zijn lange Formule 1-loopbaan al in de nodige onverslaanbare bolides gereden. Naast de baan heeft hij echter ook de beschikking over een goedgevuld wagenpark. De zevenvoudig wereldkampioen is de trotse eigenaar van meerdere snelle en exclusieve bolides. Toch staan deze wagens te verstoffen in zijn garage, de benzineslurpers rijmen niet met zijn levensstijl.

Hamilton heeft dan ook één van zijn pronkstukken van de hand gedaan. De Brit heeft zijn beroemde en exclusieve Pagani Zonda 760 LH verkocht. De Brit betaalde ooit 1,4 miljoen euro voor de Paarse hypercar. Volgens het Italiaanse tijdschrift Quattroruote heeft Hamilton aardig wat winst gemaakt met de verkoop van de Zonda. Hij zou de wagen hebben verkocht voor zo'n 10 miljoen euro.

Hamilton aurait vendu 10M€ sa Pagani Zonda achetée 1.4M€ en 2014.

De Brit reed niet veel meer in de exclusieve Pagani. Hamilton heeft enkele jaren geleden zijn levensstijl compleet omgegooid en leeft nu zo duurzaam mogelijk. Hij rijdt nu vaak in elektrische auto's en wordt daarmee ook vaak naar de circuits gereden. De hypercars in zijn garage zou hij te milieuvervuilend vinden en daarom zou hij ze ook niet vaak meer gebruiken.