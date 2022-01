“Domenicali wil naar Afrika maar wat zijn de mogelijkheden?”

Gisteren deelde Formule 1-CEO Stefano Domenicali zijn diepste wensen over de kalender van de koningsklasse van de autosport. De Italiaan gaf aan graag terug te willen naar Duitsland én Afrika. Het continent heeft al sinds 1993 geen Grand Prix meer georganiseerd en daar moet verandering in komen. Maar wat zijn de opties?

Als een circuit een Formule 1-race wil organiseren moet het een Grade One-licentie van de FIA hebben. Momenteel zijn er echter geen circuits in Afrika met deze licentie, ook het bekende Kyalami in Zuid-Afrika heeft deze niet. Toch hoeft dit geen probleem te zijn. Circuits kunnen immers verbouwd worden om aan de juiste eisen te voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Zandvoort en recenter Losail in Qatar. Maar wat zijn hiervoor de opties in Afrika?

Kyalami

Het eerder genoemde Kyalami is de meest voor de hand liggende keuze. Het circuit in Zuid-Afrika heeft een Grade Two-licentie en heeft in het ,verre, verleden al meerder Grands Prix georganiseerd. Het circuit zelf staat niet onwelwillend tegenover een comeback. Dit zorgt ervoor dat deze legendarische baan de grootste Afrikaanse favoriet is.

Marokko

Vanzelfsprekend zijn er altijd meerdere mogelijkheden. Ook in Marokko ligt namelijk een Grade Two-circuit. In de stad Marrakesh ligt namelijk het ‘Circuit Automobile Moulay El Hassan’. Deze baan was in de afgelopen jaren de gastheer voor de Formule E en het WTCR. Het is dan ook zeer de vraag of deze baan kan worden aangepast naar de vereisten voor een Grade One-licentie.

Jackpot

Maar naast de al bestaande circuits bestaat er natuurlijk ook de mogelijkheid dat de Formule 1 naar een compleet nieuw land trekt. Als een land immers bereid is om de portemonnee te trekken is er altijd veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan landen als Saoedi-Arabië, ook hier is er binnen relatief korte tijd een circuit uit de grond gestampt. Dit kan natuurlijk ook in Afrika gebeuren, genoeg landen zullen immers interesse hebben in de commerciële jackpot van de Formule 1.

Het is lastig om te speculeren welke landen dat bijvoorbeeld kunnen doen. Er is vrij weinig over bekend maar Domenicali gaf eerder aan dat er meerdere landen jagen op een plekje op de kalender. De Italiaan wilde toen niet gaat speculeren en hield de geïnteresseerde landen voor zichzelf.

Eerste stap

Vooralsnog is er dus nog niet veel duidelijkheid. Het enige wat duidelijk is, is dat de Formule 1 een terugkeer naar Afrika hoog op het wensenlijstje heeft staan. Dat is in ieder geval een eerste stap richting het zeer grote continent. Met de interesse van Kyalami in het achterhoofd kan het zomaar eens zo zijn dat de heren coureurs in de nabije toekomst voet gaan zetten op het Afrikaanse continent.