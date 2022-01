Domenicali wil terug naar Duitsland én Afrika

De Formule 1 is al sinds jaar en dag hét wereldkampioenschap van de autosport. De heren coureurs rijden wereldwijd hun races en komen zelf ook uit alle uithoeken van de wereld. Maar de koningsklasse van de autosport racet niet op alle continenten van de wereld en dat steekt.

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren al zeer veel landen aangedaan. Momenteel wordt er veel gereden in Europa maar ook het Midden-Oosten is in trek. Ook de Verenigde Staten zijn hot, aankomend seizoen zijn er immers twee races in Amerika. Miami is de frisse wind op de kalender. Er ontbreekt echter één groot continent op de Formule 1-kalender, dat is Afrika.

Afrika

De hoge heren van de sport willen zeer graag gaan racen in Afrika. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is daar zeer uitgesproken over. In gesprek met Sport1 maakt hij zijn wensen kenbaar: "Een comeback in Afrika zou geweldig zijn. Of het nou in het Noorden of het Zuiden is maakt niets uit. Hoe snel we dat voor elkaar gaan krijgen hangt ook een beetje van de situatie omtrent het coronavirus af."

Duitsland

Maar Domenicali wil niet alleen maar naar nieuwe oorden gaan. Hij respecteert de historische wedstrijden en wil ook in Europa de blik verbreden. Hij heeft veel geïnteresseerde partijen aan de lijn hangen, maar één land ontbreekt. Vanuit Duitsland blijft het stil en dat steekt: "We moeten er ook voor zorgen dat traditionele circuits hun plek behouden. Helaas zie ik geen interesse vanuit Duitsland om weer deel uit te gaan maken van de Formule 1-kalender. Dat is jammer, ongelofelijk zelfs."