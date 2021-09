Formule 1 terug naar Afrika? Kyalami heeft interesse

Op 15 oktober komt de Formule 1 naar alle waarschijnlijkheid met de nieuwe kalender voor 2022. We weten al dat daar 23 races op zullen staan, eentje meer dan dit jaar. De nieuwe race is in 2022 in Miami. Toch ontbreekt er nog 1 continent op de kalender en dat is een doorn in het oog van de organisatie.

Dat ontbrekende continent is Afrika. Maar daar lijkt zomaar eens verandering in te kunnen komen. In het verleden werd er al regelmatig een Zuid-Afrikaanse Grand Prix georganiseerd op het circuit van Kyalami. In 1993 werd er daar voor het laatst door de Formule 1 gereden, met Alain Prost als winnaar.

Nu is er een kans dat het historische circuit van Kyalami zijn comeback gaat maken. Formule 1-CEO Stefano Domenicali spreekt erover in gesprek met Motorsport.com: "We hebben interesse gekregen van Kyalami om terug te keren op de kalender. Natuurlijk hebben we met hen gesproken om te kijken of ze vanuit een technisch en financieel oogpunt klaar zijn om terug te keren op de kalender. Dus er zijn gesprekken."

Wanneer Kyalami terug wil komen is onbekend. De kalender voor 2022 staat al redelijk vast en ook voor 2023 is dat het geval. Maar voor daarna ligt alles nog open. Opvallend genoeg jagen er volgens Domenicali nog meer Afrikaanse landen op een plekje op de kalender: "We hebben andere verzoeken ontvangen van andere landen in Afrika. Op dit moment moet ik het vertrouwelijk houden."