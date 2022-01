Verstappen gaat Honda op speciale manier bedanken

Max Verstappen werd afgelopen jaar voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur deed dat op bloedstollende wijze en liet zijn team juichen. Niet alleen bij Red Bull Racing waren ze blij, ook bij afzwaaiend motorleverancier Honda waren ze in de wolken.

De Japanse motorleverancier nam in Abu Dhabi ook ,voorlopig, afscheid van de koningsklasse van de autosport. Red Bull en Verstappen waren de Japanners zeer dankbaar. In Turkije reden ze al met een speciale livery en Verstappen zelf komt nu ook met een bedankje. Op Twitter geeft het team om Verstappen heen aan dat er aankomende woensdag iets gaat gebeuren. Ze delen een tekening van Verstappen in Honda's eerste Formule 1-bolide.