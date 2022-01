Ferrari wenst Schumacher een fijne verjaardag

De legendarische Michael Schumacher is vandaag 53 jaar geworden. De Duitser won in zijn lange loopbaan zeven wereldtitels en deelt dat record tegenwoordig met Lewis Hamilton. Hoe het met Schumacher gaat is niet duidelijk, sinds zijn zware ski-ongeval in 2013 komt er maar met mondjesmaat informatie over zijn gezondheid naar buiten.

De Formule 1-wereld denkt nog steeds dagelijks aan zijn grote legende. Bij het team van Ferrari leeft men nog veelvuldig mee met Schumacher. De Duitser won immers vijf wereldtitels in Italiaanse dienst en bezorgde de ploeg veel successen. Ferrari wenst Schumacher op Twitter dan ook een fijne verjaardag. Ze delen een prachtig collage met enkele mooie teksten. Ook onder andere Mercedes en Jean Todt feliciteren Schumacher.