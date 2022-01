FIA-president Ben Sulayem heeft contact gezocht met Hamilton: "Hij is nog niet 100 procent klaar om te antwoorden"

Het is inmiddels wel duidelijk dat Lewis Hamilton stevig baalde van het verspillen van de wereldtitel. De Britse Mercedes-coureur werd vorige maand in de laatste ronde ingehaald door rivaal Max Verstappen en kon een achtste wereldtitel daardoor uit zijn hoofd zetten. Na afloop sprak hij niet met de wereldwijde pers en verliet hij het circuit met stille trom.

Hamilton bleef daarna stil. De zevenvoudig wereldkampioen gaf geen interviews meer en zwijgt zelfs op zijn geliefde social media. Het was overduidelijk dat hij zwaar teleurgesteld was, Hamilton verscheen ook niet op het FIA-gala van afgelopen maand. Dit kan nog wel eens een staartje krijgen want de top drie van het kampioenschap had een aanwezigheidsplicht voor dit gala.

Berichten

Nieuwbakken FIA-president Mohammed Ben Sulayem was niet zo blij met Hamiltons afwezigheid. Wel probeert Ben Sulayem contact te zoeken met de zevenvoudig wereldkampioen. De FIA-president sprak zich uit tegenover internationale media in Saoedi-Arabië waar hij de Dakar Rally bezocht. "Ik heb hem wat berichten gestuurd. Ik denk dat hij nog niet honderd procent klaar is om te antwoorden. We nemen hem niets kwalijk. Ik begrijp zijn positie."

Stress

Ben Sulayem benadrukt daarnaast nog maar eens dat de regels voor iedereen hetzelfde zijn. Dat kan dus betekenen dat de Brit mogelijk een straf krijgt voor het missen van het FIA-gala. "Ik kan niet iemand beoordelen totdat ik de feiten ken. Sterker nog, mijn eerste doel is het doorwerken van het hele Abu Dhabi-dossier. Ik denk dat Lewis en zijn team wisten wat het missen van het gala betekent. Maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen, er was stress en druk."

Toekomst

De nieuwe president denkt wel dat alles uiteindelijk wel goed zal komen. Ben Sulayem was vol vertrouwen in Jeddah: "Persoonlijk denk ik dat alles goed gaat komen. Je kan niet blijven denken aan het verleden. Er zijn een heleboel dingen waaraan je kan denken. Wij zijn degene die de toekomst omarmen."