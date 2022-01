Marko over titel Verstappen: "Grootste prestatie van Red Bull"

Red Bull-adviseur Helmut Marko beleefde een intens seizoen van 2021 door de strijd met Mercedes om de wereldtitels. Hoewel de 78-jarige Oostenrijker meerde successen in het verleden heeft meegemaakt bij het team, beschouwt hij de rijderstitel van Max Verstappen als de grootste triomf van Red Bull.

“Max en wij als team moesten het uitvechten met meervoudig winnaar Mercedes na zeven jaar volledige dominantie in het hybride tijdperk. Dat ging gepaard met een waanzinnige hoeveelheid ups en downs”, zei Marko tegen Motorsport.com. “Om eerlijk te zijn gingen we de laatste race in met veel meer spanning en ook veel meer nervositeit dan ooit tevoren. Vooral omdat we wisten ‘nu of nooit'.

Red Bull won in 2010 haar eerste titels met Sebastian Vettel en Mark Webber in dienst, maar Marko vindt dat het wereldkampioenschap van Verstappen meer voldoening geeft.

“In dat opzicht is deze titel veel harder bevochten dan al onze eerdere successen. Dit is zeker de grootste sportieve prestatie van Red Bull Racing tot nu toe."

De vraag over wat het verschil was toentertijd in 2010 en nu zei de Oostenrijker het volgende: “Vettel werd de verrassende kampioen en die eerste titel was natuurlijk geweldig voor ons, maar qua intensiteit is het absoluut niet te vergelijken met het duel dat het afgelopen jaar is gestreden. Ik heb nog nooit zo'n spanning meegemaakt."