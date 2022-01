Davidson vraagt zich af hoe Alonso zich voelt over Honda-tirades: "Had hij meer geduld moeten hebben?"

Fernando Alonso keerde dit jaar terug in de koningsklasse van de autosport. Hij verliet de sport enkele jaren geleden na een teleurstellende periode bij het team van McLaren. Hij was toentertijd vooral gefrustreerd over de rampzalige Honda-krachtbron, iets wat hij regelmatig liet blijken.

Honda herpakte zich in de jaren na het mislukte McLaren-avontuur. De Japanners zochten hun heil bij de teams van Red Bull en hervonden de snelheid. 2021 was hun laatste jaar in de Formule 1 en ze namen afscheid met een hoogtepunt. Red Bull-coureur Max Verstappen werd immers wereldkampioen.

Geduld

Voormalig coureur en analist Anthony Davidson vraagt zich af hoe Alonso zich inmiddels voelt. In gesprek met Motorsport.com deelt Davidson zijn gedachtes: "Ik vraag mij af of Fernando zich nu niet afvraagt of hij meer geduld had moeten hebben. Of hij ze niet iets meer tijd had moeten geven. Niemand kan in de toekomst kijken. Ik ben wel benieuwd hoe hij naar Honda heeft gekeken, ze hadden zo'n sterke Power Unit."

Budget

Davidson weet echter niet zeker of McLaren met een Honda motor hetzelfde had kunnen doen als Red Bull in 2021 deed. De Brit is duidelijk: "Geen idee. Maar McLaren zou dan wel de fabriekssteun hebben gehad zoals Red Bull in de afgelopen jaren. Natuurlijk rijdt McLaren nu met een Mercedes-motor die net sterk is als die van Honda. Maar het draait ook om extra budget die ze anders hadden gehad."