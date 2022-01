Russell wilde al eerder overstappen naar Mercedes: "Twee jaar bij Williams zou perfect zijn"

George Russell mag zich dit jaar bewijzen bij het topteam van Mercedes. De jonge Brit volgt Valtteri Bottas op en krijgt na drie jaar bij het team van Williams eindelijk zijn gewenste promotie. Men verwacht veel van de talentvolle Brit die al eerder heeft bewezen pijlsnel te kunnen zijn.

In 2020 mocht hij al eens proeven aan het echte werk. Voorafgaand de Grand Prix van Sakhir testte Lewis Hamilton positief op het coronavirus en mocht Russell eenmalig invallen. Hij was direct snel en won de race ook bijna, bandenproblemen gooide echter roet in het eten.

Betere coureur

Russell zelf is blij met zijn promotie. Hij kon niet wachten tot het zover was. In gesprek met Motorsport-Magazin is hij nogal duidelijk. Hij wilde zelf al veel eerder Williams achter zich laten: "Na het eerste jaar voelde ik mij er al klaar voor. Maar ik ben nu een veel betere coureur dan dat ik dat toentertijd was."

Twee jaar

Russell heeft er in totaal drie jaar opzitten bij het team van Williams. Hijzelf had er liever een jaartje minder gereden. Hij is er zeer eerlijk over: "Twee jaar bij het team van Williams was perfect geweest. Dit jaar was ik er meer klaar voor om te promoveren naar het echte werk."