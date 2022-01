Williams wil dat Latifi stopt met overpeinzen: "Hij is bijna te intelligent"

Nicholas Latifi beleefde in 2021 een redelijk seizoen. De Canadees kon eindelijk laten zien wat hij waard was en beloonde zich met een aantal puntjes. Hij werd verder compleet overschaduwd door zijn teamgenoot George Russell en hoopt dit jaar te kunnen schitteren. Bij zijn team Williams weten ze wat daar voor nodig is.

Latifi is overduidelijk niet de beste coureur van het veld maar is zeker geen slechte coureur. Hij zal dit jaar zijn talent moeten tonen naast Alexander Albon. Williams-kopstuk Dave Robson spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Er is aankomend seizoen een complete reset. De auto's zijn anders en hij heeft een nieuwe teamgenoot. Er is een kans voor hem op te stralen. Hij heeft alles wat er voor nodig is maar hij moet meer op zijn instinct vertrouwen."

Overpeinzen

Het vertrouwen op zijn instinct in volgens Robson zeer belangrijk. Latifi doet dat te weinig en dat is zijn zwakke punt. Robson is er duidelijk over: "Hij overpeinst dat te vaak. Mogelijk is dat een onderdeel van het probleem. Hij neigt ernaar om teveel na te denken, hij is bijna te intelligent om op zijn instinct te rijden. Maar het is cruciaal dat hij die wel heeft."