Vechten met Verstappen was hoogtepunt voor Schumacher

Mick Schumacher beleefde afgelopen jaar een rampzalig debuutjaar. De Duitser kon in zijn Haas geen potten breken en was veroordeeld toen een achterhoede gevecht. Schumacher was tenminste wel sneller dan zijn teamgenoot Nikita Mazepin en kon heel soms meevechten in het middenveld.

In Hongarije beleefde Schumacher een bijzondere race. Door een grote startcrash aan de kop van het veld was alles door elkaar gehusseld. Schumacher kon ineens vechten met coureurs die hem normaliter op een ronde achterstand reden. Ook titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton waren ineens zijn tegenstanders.

Hoogtepunt

In een video van zijn team noemt hij dit dan ook zijn hoogtepunt. Het maakte veel indruk op de jonge Duitser met de beroemde vader. "Het vechten met Max was overduidelijk één van onze hoogtepunten. Voor mij was het zeker weten een van de hoogtepunten van dit jaar."

Twaalfde

De Hongaarse Grand Prix maakte sowieso veel indruk op Schumacher. Hij denkt er vaak aan terug: "We hadden een goede race en een goede start. We vochten geruime tijd voor een plekje in de top tien. We werden twaalfde en dat was ons beste resultaat, net buiten de punten. Er ontbrak niet veel om de stap naar de punten te zetten."