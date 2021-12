Webber weet waarom Verstappens titel zo knap is: "Heeft een fitte en hongerige Lewis verslagen"

Max Verstappen kroonde zich dit jaar tot wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander verschalkte in de allerlaatste ronde zijn rivaal Lewis Hamilton. Het verhaal is inmiddels bekend en Verstappen ontvangt de complimenten. Hij heeft veel indruk gemaakt op veel kenners over de hele wereld.

Het duel tussen Verstappen en Hamilton was soms hard maar vooral zeer spannend. Beide heren waren het gehele seizoen op het toppen van hun kunnen en lieten regelmatig zien dat ze de beste coureurs van het moment zijn. Mede daardoor zijn de complimenten groot.

Niet onder de indruk

Ook oud-coureur Mark Webber is vol complimenten. In zijn rol van analist bij Channel 4 bespreekt hij Verstappens koele imago: "Hij keek al heel erg lang naar de Formule 1 en hij zag Lewis domineren. Hij dacht, daar wil ik ook wat van pakken. Hij is niet onder de indruk van individuen Hij speelt met niemands reputatie, hij rijdt er niet naar."

Fit

Webber zag dat ook Hamilton op het toppen van zijn kunnen presteerde. Hierdoor heeft Verstappens titel nog meer waarde. De Australiër is er duidelijk over: "Ze hebben zo hun momentjes gehad maar uiteindelijk weet hij dat hij een hongerige en fitte Hamilton heeft verslagen."