Sterk presterende Gasly blij met prestaties: "Mijn meest constante jaar"

Pierre Gasly was één van de grote verrassingen van het afgelopen seizoen. De Fransman was in zijn AlphaTauri vrijwel elk weekend vooraan te vinden en scoorde dan ook punten bij de vleet. Het was overduidelijk dat Gasly stappen had gezet.

Gasly reed voor het tweede jaar op rij voor Red Bulls opleidingsrenstal AlphaTauri. Het was pas de eerste keer in zijn nog korte loopbaan dat hij twee jaar achter elkaar voor hetzelfde team reed. Het was duidelijk dat hij er stevig van profiteerde.

Allerbelangrijkste

Zelf vond Gasly deze regelmaat ook wel heel erg fijn. In gesprek met Motorsportweek maakt de Fransman dit zeer duidelijk. "Voor mij was het dit seizoen het allerbelangrijkste dat ik nog een volledig jaar bij dit team kon blijven rijden. Voor mij was dat de eerste keer dat dit gebeurde hier in de Formule 1."

Constant

Het was duidelijk dat samenwerking tussen Gasly en zijn team zeer gladjes verliep. Vooral op de zaterdagen was hij snel. Hij beaamd dat: "Ik denk dat onze auto over het algemeen sneller was in de kwalificatie dan in de race. Ik denk dat ik op het gebied van de set-up en het maximale uit de auto halen een stap heb gezet, ik voelde meer vertrouwen. Dit jaar was waarschijnlijk mijn meest constante jaar."