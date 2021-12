Horner ziet innige relatie tussen Verstappen en Lambiase: "Dynamiek is zo intens!"

Max Verstappen vloog na het binnenhalen van zijn wereldtitel in de armen van zijn monteurs. Het is duidelijk dat de Nederlander een hechte band onderhoudt met zijn team. Een medewerker steekt er echter met kop en schouders bovenuit: zijn engineer Gianpiero Lambiase. De twee zijn overduidelijk twee handen op één buik.

Verstappen en Lambiase lijken elkaar perfect aan te voelen. De twee communiceren op duidelijke wijze over de boordradio en maken vrijwel nooit ,hoorbare, ruzie over de radio. De twee zijn zó close dat Verstappen al heeft geroepen dat hij niet verder wil gaan zonder Lambiase.

Horner

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner ziet dat de twee elkaar perfect aanvullen. In gesprek met Speedweek is de Engelsman duidelijk over de band van de twee: "De dynamiek tussen die twee is zo intens dat je jezelf wel eens afvraagt wie de coureur is en wie de engineer is!"

Fundamenteel belang

De goede band tussen de twee is zeker één van de ingrediënten van Verstappens titel. Horner vindt het dan ook zeer belangrijk: "Ik denk dat de samenwerking tussen coureur en engineer van fundamenteel belang is richting succes. De engineer moet in staat zijn om te begrijpen wat zijn coureur precies nodig heeft tijdens de sessie."