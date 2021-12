Stilzwijgende Hamilton krijgt steun van teambaas Wolff: "Hij komt woorden tekort"

Het verhaal is inmiddels bekend, Lewis Hamilton verspilde zijn achtste wereldtitel in de absolute slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi. In de allerlaatste ronde werd hij verschalkt door concurrent Max Verstappen. De Brit bleef gedesillusioneerd achter en leek haast sprakeloos na zijn verlies.

Hij deed nog keurig het gebruikelijke praatje onder het podium maar daarna zweeg hij in duizend talen. Zelfs op zijn zo geliefde sociale media hoorde men lange tijd niets van hem. Vorige week kwam er een teken van leven toen Hamilton ineens iedereen ontvolgde op zijn favoriete medium Instagram.

Emoties

Zijn ongebruikelijke stilte roept veel vragen op. Heeft de zevenvoudige wereldkampioen er bijvoorbeeld nog wel zin in? Zijn Mercedes-teambaas Toto Wolff weet wel waarom Hamilton zijn tong is verloren. Hij wordt geciteerd door Motorsport-Total: "We zijn allemaal bevangen door emoties en dat is vooral het geval bij Lewis."

Woorden tekort

Wolff kan wel begrijpen dat Hamilton zo lang stil is. De Oostenrijker legt het in duidelijke taal uit: "Hij was de wereldkampioen, tot de laatste ronde. Dan wordt alles van je afgenomen van de ene op de andere seconde. Natuurlijk verlies je dan al het vertrouwen omdat je niet kan begrijpen wat er zojuist is gebeurd. Natuurlijk is er dan stilte, hij komt simpelweg woorden te kort."