Ferrari deelt verwachte datum voor teampresentatie

Het team van Ferrari wil na twee teleurstellende seizoenen in 2022 weer terugkeren aan de kop van het veld. De legendarische Italiaanse renstal is dan ook al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van de nieuwe bolide waar Carlos Sainz en Charles Leclerc mee gaan rijden.

Bij de Italiaanse ploeg weten ze dat 2022 een jaar is waar er veel kan veranderen. Er gelden aankomend seizoen immers gloednieuwe regels waardoor alle teams praktisch op nul beginnen. Voor Ferrari dus het ideale moment om toe te slaan.

Februari

Men is al hard bezig met de bolide voor het aankomende seizoen. Er is zelfs al ongeveer een datum aangewezen waarop de nieuwe auto wordt onthuld aan de buitenwereld. Teambaas Mattia Binotto deelde dit met de wereld. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We willen de auto half februari presteren. Een exacte datum staat nog niet vast. Het zal waarschijnlijk ergens tussen 16 en 18 februari worden maar dat wordt in de aankomende weken duidelijk."

Referentiepunt

Er wordt al hard gewerkt aan de nog naamloze wagen voor die presentatie. Binotto weet echter dat er ook moeilijkheden zijn: "Jammer genoeg kunnen we de andere teams niet als referentiepunt gebruiken, dat is het lastigste punt. We weten niet hoever die al zijn. Voor mij is het belangrijk dat we onze doelen halen en dat we toch wat vooruitgang boeken met ons plan."