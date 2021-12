Alonso haalt weer uit naar Hamilton: "Hij maakt een verloren indruk"

Fernando Alonso maakte afgelopen seizoen zijn comeback in de koningsklasse van de autosport. De oude vos was zijn streken nog niet verleerd en liet in zijn Alpine zien nog een prima coureur te zijn. Als het hem uitkwam bemoeide hij zich soms ook nog eens met de titelstrijd.

In Hongarije reed Alonso een perfecte race. Hij verdedigde zeer sterk tegenover de voor de titel strijdende Lewis Hamilton. De twee hebben hun verleden en waren niet altijd even grote vrienden. Toen Hamilton in 2007 debuteerde in de Formule 1 was Alonso zijn eerste teamgenoot. Het was een nogal fel jaar en er suddert nog steeds wat wrok op de achtergrond.

Verloren indruk

Vooral Alonso kan het niet laten om zich soms nogal duidelijk uit te spreken. In gesprek met Finetwork kijkt Alonso nog maar eens terug naar dan ene jaar waar hij naast Hamilton reed. De Spanjaard is duidelijk: "Hij was toen zeker niet slecht. Hij was een rookie, nu maakt hij een beetje een verloren indruk. Er zijn altijd bad guys en good guys, dat is onderdeel van de sport."

Fashion

Tweevoudig wereldkampioen Alonso heeft dan ook nooit een echte band gehad met Hamilton. Ook anno 2022 is deze er niet: "Niet echt, hij heeft geen relatie met iemand in de sport. Hij heeft zichzelf geïsoleerd de afgelopen jaren. Hij is dol op fashion en draagt allemaal van die vreemde kleren."