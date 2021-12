Video: Horner leeft mee met Verstappen in finaleronde

De wereldtitel van Max Verstappen kwam tot stand op zeer spectaculaire wijze. De Nederlandse Red Bull-coureur profiteerde van een late safety car en haalde concurrent Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde in. Het feest dat daarna losbarstte op de tribunes was reusachtig.

Maar ook bij zijn team Red Bull Racing was het feest. Op beelden vanaf de pitmuur is te zien dat teambaas Christian Horner op emotionele wijze meeleeft met zijn stercoureur. De Brit juicht en schreeuwt en richt zich na de finish tot de camera met een laatste jubelkreet.