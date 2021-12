Alonso nieuwe uitdager voor Verstappen? "We werken hard"

Aankomend seizoen zal alles anders zijn in de Formule 1. Door de aanstaande nieuwe regels kan de volgorde zomaar door elkaar gehusseld worden. Sommige teams en coureurs hebben goede hoop dat ze aankomend jaar kunnen aansluiten bij toppers Red Bull Racing en Mercedes.

Fernando Alonso keerde dit jaar terug in de Formule 1 en hoopt dat er oude tijden herleven. De Spanjaard hoopt in zijn Alpine te kunnen jagen op nieuwe wereldtitels. De tweevoudig wereldkampioen heeft zelf in ieder geval goede hoop.

Alonso spreekt zich uit in gesprek met het Spaanse medium Mundo Deportivo. Hij ziet dat er veel werk wordt geleverd: "We werken hard aan het design van de auto. Dus laten we straks maar eens gaan kijken waar we in de eerste wintertests staan."

Profiteren

De ervaren Spanjaard weet dat nieuwe regels in zijn voordeel kunnen werken. Hij steekt dat niet onder stoelen of banken: "We hopen dat wij één van de teams zijn die gaat profiteren van de gloednieuwe regelgeving voor volgende jaar. Hopelijk zijn we dan volgend jaar meer competitiever dan we nu zijn."