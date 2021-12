Verstappen verwacht niet dat Hamilton achter de geraniums gaat zitten: "Normale emotionele reactie"

Na zijn gevoelige nederlaag in de titelstrijd liet Lewis Hamilton nauwelijks iets van zich horen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen sprak niet meer met de pers en verhulde zich in stilzwijgen. Toen hij geridderd werd zweeg hij nog steeds en zijn online-afwezigheid is voer voor geruchten.

De afgelopen weken gingen er namelijk veel geluiden rond over een mogelijk vervroegd pensioen van Hamilton. De Brit sprak zich cryptisch uit in zijn podiuminterview na de seizoensfinale. Zijn teambaas Toto Wolff sprak daarna de hoop uit dat Hamilton zou blijven racen.

Emotionele reactie

Hamiltons rivaal Max Verstappen verwacht de Brit gewoon weer op de baan in 2022. Bij het Oostenrijkse ServusTV spreekt Verstappen zich uit: "Normaal gezien komt Lewis gewoon terug. Die woorden schoten mij te binnen na de race en ik denk dat het een normale emotionele reactie was van hem. Dus ik reken erop dat hij terugkomt."

Sir

Als Hamilton het weer gaat opnemen tegen Verstappen zal de Brit rondrijden onder een iets andere naam. Hij is immers geridderd en mag zich nu Sir Lewis Hamilton noemen. Verstappen hoeft zo'n eretitel niet: "Ik kan niet tot 'Sir' worden benoemd in Nederland en dat heb ik ook niet nodig. Ik ben een racecoureur en de titel 'wereldkampioen' is voor mij goed genoeg."