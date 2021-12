Ondanks roerig laatste jaar heeft Vettel nog veel respect voor Ferrari: "Nu gelukkiger dan ooit"

Sebastian Vettel verliet in 2020 het team van Ferrari en begon afgelopen seizoen aan een nieuw avontuur bij het team van Aston Martin. Zijn eerste jaar in het groen verliep niet geheel naar wens, hij werd slechts twaalfde in de eindrankschikking van het wereldkampioenschap.

Vettel kende veel teleurstellende races maar liet soms eventjes zien waarom hij een viervoudig wereldkampioen is. In Azerbeidzjan reed hij een geweldige race en kwam hij als tweede over de finish. In Hongarije herhaalde hij het kunststukje maar werd hij achteraf gediskwalificeerd. Wel oogde Vettel vrolijker dan in zijn laatste Ferrari-jaar.

Vreemd

Zijn jaren in het scharlakenrood brachten hem niet het gehoopte succes. In gesprek met Blick erkent de Duitser dat niet alles liep zoals verwacht: "Mijn vertrek bij Ferrari was misschien een beetje vreemd. Met dat in het achterhoofd ben ik nu gelukkiger dan ooit. Maar ik had mijn tijd bij Ferrari nooit willen missen. Zelfs toen mijn grote successen daar niet werden behaald. We wilden kampioen worden."

Respect

Vettel heeft nog steeds veel respect voor zijn voormalig werkgever. Hij weet wel waarom het succes van Ferrari uitbleef: "Dat komt overduidelijk door Mercedes en Red Bull. Jammer genoeg gingen ze door met hun superioriteit. Maar op een bepaald moment zal Ferrari weer wereldkampioen worden."