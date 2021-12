"Ferrari vindt nieuwe sponsor in grote Spaanse bank"

Ferrari heeft voor 2022 weer een grote vis aan boord getrokken. De legendarische Italiaanse renstal heeft geen nieuwe coureur gecontracteerd maar wel een grote nieuwe sponsor. De naam is niet geheel nieuw aangezien ze al eerder Ferrari sponsorde, het gaat om de Spaanse bank Santander.

Met veel bombarie kondigde Ferrari gisteren zijn nieuwe 'Premium Partner' aan. Ongeveer tien jaar geleden prijkte het logo van de bank ook al op de scharlakenrode bolides van het Italiaanse team. Nu zal de bank echter niet alleen te zien op de Formule 1-wagens maar ook op de wagens van de junioren en het aankomende WEC programma.

Back together again! 🤝



We are pleased to announce that, as from next season, @bancosantander will be back with us as a team Premium Partner. We can’t wait! https://t.co/wmou3eeVn6#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/ea2iHRHm2F