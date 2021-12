Marko volgt ontwikkeling Russell met bovengemiddelde interesse: "Kan voordeel zijn voor ons"

Aankomend seizoen mag George Russell zich gaan bewijzen bij een topteam. De jonge Brit heeft de deur bij Williams dichtgetrokken en stapt de drempel over naar het team van Mercedes. Bij de regerend constructeurskampioen treft de talentvolle Russell zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton als teamgenoot.

Het is dan ook de vraag hoe de verhoudingen binnen het team gaan liggen. Hamilton zal de onbetwiste topman zijn maar Russell is een megatalent en kan het zijn teammaat zomaar lastig gaan maken. Toen Russell in 2020 in Sakhir inviel bij Mercedes was hij immers meteen zeer rap en competitief.

Daadwerkelijke snelheid

Bij grote concurrent Red Bull Racing volgen ze de ontwikkeling met bovengemiddelde interesse. Ook teamadviseur Helmut Marko houdt een oogje in het zeil. In gesprek met Gazzetta Dello Sport is hij echter zijn voorzichtige zelf: "Ik wil eerst zien hoe snel Russell daadwerkelijk is."

Voordeel

Marko heeft in 2021 in ieder geval opgelet en heeft dan ook zijn eerste bevindingen klaar. Hij deelt deze graag met de buitenwereld: "In de kwalificatie was hij afgelopen jaar snel. Maar in de races hield hij met moeite Nicholas Latifi achter zich. Dus we moeten afwachten hoe snel hij echt gaat zijn. Als hij daadwerkelijk net zo snel is als Lewis, dan kan dat een voordeel zijn voor ons."