Ferrari gaat praten met Sainz na superseizoen: "Zoiets is niet vanzelfsprekend"

Carlos Sainz heeft zijn eerste jaar in Ferrari-dienstverband erop zitten. De Spanjaard kwam over van McLaren en leek een zwaar seizoen voor zijn kiezen te gaan krijgen. Niets bleek minder waar want Sainz kende een sterk seizoen en eindigde zelfs boven zijn teamgenoot Charles Leclerc in de eindstand.

Sainz sloot zijn seizoen af op een knappe vijfde plaats in de eindrankschikking. Teammaat Leclerc werd slechts zevende en dat is een gevoelige tik voor de Monegask. Sainz deed het zeker niet slecht en finishte vier keer op het podium. Ook bij de seizoensfinale stond Sainz op het podium.

Geweldig

Bij Ferrari zijn ze dan ook blij met de prestaties van de snelle Spanjaard. Ze willen hem dan ook graag binnenboord houden. Teambaas Mattia Binotto spreekt zich positief uit bij Motorsport.com: "Carlos heeft echt een geweldig seizoen achter de rug. Toen we vorig jaar de arbeidsovereenkomst tekenden, hadden we al gezegd dat de wintersport het moment was voor een terugblik."

Puntenpakker

Binotto ,die vindt dat Ferrari het sterkste rijdersduo heeft, is zeer blij met de prestaties van Sainz. De woorden zijn meer dan lovend: "Ik ben echt blij met de prestaties van Carlos dit jaar. Zoiets is niet vanzelfsprekend in een eerste jaar bij Ferrari. We hebben hem aangetrokken omdat hij een sterke coureur is en veel punten pakt."