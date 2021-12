Marko prijst zich gelukkig met Verstappen: ''Vergelijkbaar met Senna''

Red Bull-adviseur Helmut Marko prijst zich gelukkig met zijn stercoureur Max Verstappen en roemt zijn kwaliteiten. De Oostenrijker ziet daarnaast veel overeenkomsten tussen de Nederlander en racelegende Ayrton Senna.



''Max is de snelste, meest consistente en meest agressieve coureur die we ooit hebben gehad. Max en Ayrton zijn vergelijkbaar in termen van hun mentaliteit, hun persoonlijkheid en hun agressiviteit", zei Dr. Marko toe. ''We hebben geluk met zo iemand.''

Helmut Marko weet dat Verstappen een gewilde coureur is binnen de Formule 1, maar hij is niet bang dat de kersverse wereldkampioen overstapt naar concurrent Mercedes. "Zo'n gevaar is er niet. Er is te veel gebeurd in Silverstone", sneert Marko naar de Duitse renstal.



Tijdens de Grand Prix van Engeland ging Verstappen na een botsing met Hamilton met 51G de bandenstapels in. Terwijl de Nederlander voor controles naar het ziekenhuis moest, vierden Hamilton en Mercedes feest na hun overwinning. Dat viel niet in goede aarde bij Red Bull en Verstappen.