Briatore zag Verstappen geschiedenis schrijven: "Fantastische finale"

Vorige week stelde Max Verstappen zijn allereerste wereldtitel in de Formule 1 veilig. De Nederlandse Red Bull-coureur maakte een zeer sterke indruk tijdens het zeer spannende seizoen. Het is dan ook zo dat veel kenners van mening zijn dat Verstappen de titel meer dan verdiend heeft.

De prestaties van Verstappen gingen de hele wereld over. Ook in Italië genoten veel kenners van de acties van de Limburger. Flavio Briatore was in een grijs verleden de teambaas van Verstappens vader Jos en heeft ook genoten. Bij adnkronos spreekt hij zich uit: "Alles ging goed voor Verstappen maar hij heeft het zeker verdiend om dit jaar te winnen."

De titelstrijd tussen Verstappen en zijn Mercedes-rivaal Lewis Hamilton zorgde voor veel spanning. Het duel werd dan ook veelvuldig vergeleken met historische duels zoals die van Senna en Prost, Lauda en Hunt en Schumacher en Hill. Bij dat laatste duel was Briatore de teambaas van Schumacher. Hij zag nu weer een soort gelijk duel: "Het was echt een fantastische finale. Het zal de geschiedenis van de Formule 1 echt in gaan."