Horner prijst aartsrivaal Mercedes: "Werkelijk waar een fantastisch team"

De strijd tussen Red Bull Racing en Mercedes was afgelopen seizoen zeer fel en stevig. De twee teams gooiden handen vol modder naar elkaar en keken elkaar haast met de nek aan. Maar nu de strijd gestreden is komt het wederzijds respect weer naar boven.

De afgelopen week draaide het vooral om het mogelijke beroep van Mercedes. De Duitse ploeg sprak zondag direct na de race de intentie uit om in beroep te gaan tegen de beslissing van de stewards. Donderdag werd echter duidelijk dat het team het protest niet doorzet.

Respect

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft niets anders dan respect voor de tegenstander. De Brit hecht dan ook veel waarde aan de wereldtitel van zijn superster Max Verstappen. Tegenover Motorsportweek spreekt hij zich uit: "Vergeleken met andere titels staat deze even hoog op mijn lijstje als de eerste. Wat deze titel zoveel meer kostbaar maakt is de kwaliteit van de concurrentie."

Fantastisch team

Horner is dan ook zeer complimenteus over zijn waardige tegenstander. Hij prijst ze de hemel in: "Mercedes is werkelijk waar een fantastisch team. Ze hebben de afgelopen zeven jaar de tegenstanders vernietigd, Lewis heeft de tegenstanders gesloopt. Eindelijk is het ons gelukt om het gevecht met ze aan te gaan en Lewis in zijn Mercedes te verslaan."