Rosberg vindt Mercedes-move Russell risicovol: "Als hij dezelfde snelheid heeft kan het intens worden"

Mercedes zal volgend jaar revanche willen nemen op het misgelopen wereldkampioenschap van Lewis Hamilton. Dat zullen ze wel doen met een nieuwe twee coureur. De Duitse renstal heeft Valtteri Bottas voor aankomend seizoen immers ingeruild voor George Russell. De jonge Brit liet zich regelmatige op positieve wijze zien en kan zomaar een verrassing worden.

Russell mocht in 2020 al eens proeven aan het echte werk. De toenmalig Williams-coureur mocht bij de Grand Prix van Sakhir immers de met corona besmette Lewis Hamilton vervangen. Russell reed een dijk van een race en enkele problemen zorgden ervoor dat hij die dag geen sensationele zege pakte.

Referentiepunt

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg denkt dat Russell nog wel eens voor lastige situaties kan gaan zorgen. Bij Sky Sports spreekt de Duitser zich uit: "Ik denk dat die race in Bahrein George helpt. Valtteri was een referentiepunt. Hij weet hoe Valtteri het doet in kwalificaties vergeleken met Lewis."

Intens

De prestaties van Russell bij de desbetreffende race in Bahrein zorgen er in ieder geval voor dat de verwachtingen hoog zijn. Rosberg denkt dat dit nog wel eens problematisch kan zijn voor Mercedes: "George was daar toen gelijk even snel als Valtteri. Dat zal George het vertrouwen geven dat hij de job voor elkaar kan krijgen en dat hij snel genoeg zal zijn. Het was een lastig beslissing voor Toto omdat er het best een hoog risico is. Als George dezelfde snelheid heeft als Lewis, dan kan het best intens worden binnen het team."