Piastri zet alles op alles voor F1-zitje in 2023: "Vreselijk als ik dan niet op de grid sta"

Oscar Piastri liet afgelopen seizoen een diepe indruk achter in de Formule 2. De jonge Australiër reed voor het eerst in de hoogste opstapklasse van de autosport. Hij betrad de Formule 2 als regerend Formule 3-kampioen en na één seizoen verlaat hij het kampioenschap als kampioen.

Voor de Formule 2-kampioen gaan er vaak veel deuren open. Toch zal Piastri in 2022 nergens op de startgrid staan. Alle stoeltjes in de Formule 1 zijn immers al vergeven en de Australiër zal een jaar aan de zijlijn doorbrengen. Hij is volgend jaar namelijk de derde coureur bij het Formule 1-team van Alpine.

Kleine teleurstelling

Het is mislopen van een Formule 1-zitje is een kleine teleurstelling voor Piastri. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik heb alles gedaan wat ik kan om mij in de etalage te rijden voor een Formule 1-stoeltje. Aan het begin van het seizoen heb ik geroepen dat een goed resultaat mij wel aan een Formule 1-plekje zou helpen. Maar dat heeft dus blijkbaar niet gewerkt."

Vreselijk

De Australiër is in 2022 in ieder geval wel verbonden aan het team van Alpine. Het is een grote kans van Piastri, die wel eerst zijn teleurstelling moet doorslikken: "Natuurlijk is het jammer dat ik niet gelijk de stap kan maken. Ik hoop echt dat ik in 2023 de stap kan gaan zetten. Het zou echt vreselijk zijn als ik in 2023 niet op de grid zou staan."