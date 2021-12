Lijflied Verstappen-fans stijgt in Spotify-hitlijsten

De wereldtitel van Max Verstappen zorgde voor een waar volksfeest in Nederland. De Limburgse Red Bull-coureur wordt volop toegejuicht en in 2016 besloten enkele fans dan ook een nummer op te nemen als eerbetoon aan Verstappen. In de afgelopen jaren is de hit 'Super Max' van de Pitstop Boys uitgegroeid tot een waar lijflied van het Oranjelegioen.

De clip is inmiddels al ruim vijf miljoen keer bekeken op YouTube en komt regelmatig langs op het internet. Het nummer is alleen maar populairder geworden door de wereldtitel van Verstappen. Het nummer is zó populair dat het zelfs op nummer vijf staat van de global charts van Spotify.