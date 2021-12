Perez nam alle risico's in Hamilton-duel: "Team gaat boven alles!"

Sergio Perez speelde afgelopen weekend een sleutelrol in de kampioensstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De Mexicaanse Red Bull-coureur bleef lang buiten en verdedigde zeer fel tegenover Hamilton waardoor Verstappen het gat kon dichtrijden. De Nederlander reed uiteindelijk naar de wereldtitel en bedankte zijn teamgenoot uitgebreid.

Na afloop van de race werd Perez vanzelfsprekend gevraagd naar het belangrijke moment. Hij had zelf ook door dat er veel op het spel stond. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Dat was een sleutelmoment. Ik ben zelf heel tevreden dat het zo gelopen is. Ik had een hem een halve seconde tijd kunnen laten verliezen maar dat werden er meer."

Perez ging vol overgave het duel in. Het was overduidelijk dat hij geen enkel risico uit de weg ging. Het leek er soms zelfs op dat de twee elkaar gingen raken. De Mexicaan vreesde zelf ook een incident: "Ja, maar ik reed op dat moment ook op een plek waar ik helemaal niets te verliezen had. Het was niet bepaald de plek waar je je in wilt bevinden maar het team gaat altijd boven alles."