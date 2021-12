Hill vindt Mercedes-beroep maar nutteloos: "Ze dachten dat regels waterdicht waren"

Max Verstappen werd afgelopen weekend gekroond tot wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander versloeg zijn concurrent Lewis Hamilton na een extreem spannend duel. Hamiltons team Mercedes was het er echter niet mee eens en tekende een dubbelprotest aan. Het had geen effect en de stewards wezen de protesten af.

Mercedes liet het er niet bij zitten en sprak de intentie uit dat ze in beroep willen gaan. De titel van Verstappen is daardoor niet voor de volle honderd procent zeker. Toch twijfelen veel kenners aan het nut van het beroep van Mercedes.

Waterdicht

De Duitse renstal is namelijk kwaad over de manier waarop er met de safety car-procedure werd omgesprongen. Oud-coureur en enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill denkt dat de acties van Mercedes weinig nut hebben. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik snap niet hoe er iets zal veranderen. de stewards zeiden dat ze het recht hebben om een aantal regels terzijde te schuiven. Mercedes dacht dat ze waterdicht waren."

Reglementen

Hill heeft zelf ook even het regelboek erbij gepakt en hij denkt dat Mercedes maar weinig kans maakt. "Als je de regelementen leest, dan kun je zien dat de wedstrijdleiding het recht heeft om alles te doen wat mogelijk is om de race te laten herstarten. Ik zie het dus niet gebeuren."