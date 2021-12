Mercedes schittert in afwezigheid bij FIA-groepsfoto

Het team van Mercedes reageerde afgelopen weekend furieus toen hun kopman Lewis Hamilton de wereldtitel verloor in de absolute slotfase van de laatste Grand Prix van het seizoen. Het team deed er alles aan om de uitslag te laten veranderen maar het was tevergeefs.

Direct na de race diende het Duitse team twee protesten in bij de stewards. Hiermee probeerden ze ervoor te zorgen dat niet Max Verstappen maar hun coureur Lewis Hamilton wereldkampioen werd. De stewards wezen de protesten af en Mercedes sprak de intentie uit om in beroep te gaan. Teambaas Toto Wolff en Hamilton verlieten het circuit en spraken niet meer met de media.

Groepsfoto

Morgen is de het gala van de FIA en als constructeurskampioen zal Mercedes daar een prijs in ontvangst moeten nemen. Voorafgaand het gala is er normaliter een groepsfoto met alle constructeurskampioenen van de kampioenschappen van de FIA.

Afwezig

Volgens meerdere media schitterde Mercedes echter in afwezigheid. Waar de andere kampioenen trots op de foto gingen met hun kampioensmateriaal ontbrak er van Mercedes elk spoor. Ook het Formule E-team van Mercedes ontbrak. Het is niet niet duidelijk of Mercedes hun beroep doorzet.