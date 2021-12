Hoe Perez zijn teamgenoot Verstappen aan de wereldtitel hielp

Toen Sergio Perez aan het einde van de zomer contractverlenging kreeg bij Red Bull Racing was er veel verbazing. De Mexicaan was zeker niet slecht begonnen aan zijn eerste seizoen bij het topteam maar presteerde nog niet als de beoogde ‘wingman’ die Max Verstappen nodig had. De enige uitschieter was zijn verrassende winst in Bakoe.

In de tweede seizoenshelft moest Perez laten zien wat hij waard was. In België ging het al mis voor de start van de ‘race’ en in Zandvoort kwam hij niet door het eerste deel van de kwalificatie heen. Teammaat Verstappen was inmiddels in een steeds feller titelgevecht verwikkeld en kon alle steun goed gebruiken. De hulp van Perez was dus broodnodig en de noodzaak leek te zijn doorgedrongen tot de ervaren coureur.

Turkije

In Turkije liet hij zien waarom hij al tien jaar actief is in de koningsklasse van de autosport. Verstappens rivaal Lewis Hamilton had een nieuwe motor gekregen en moest daarom een inhaalrace rijden. Hamilton vond Perez op zijn pad en de Brit moest er langs om nog een beetje kans te maken op de dagwinst. Maar de Mexicaan had echter andere plannen. Perez verdedigde op prachtige wijze tegenover de regerend wereldkampioen. Hamilton deed meerdere pogingen maar Perez wilde van geen wijken weten en liet de Brit niet passeren. Hierdoor kon Verstappen naar de tweede plaats rijden en bewees Perez zijn team een dienst door de derde plek te pakken. Hamilton werd slechts vijfde en verspilde punten in de titelstrijd.

Thuisrace

Perez had de smaak te pakken en reed ook bij de volgende race in Austin naar de derde plaats. Een race later volgde het hoogtepunt van zijn seizoen. Perez liet namelijk ook in zijn thuisrace in Mexico zien wat hij waard was. Voor de uitpuilende tribunes deed Perez wat er van hem verwacht werd en reed hij voor de derde race op rij naar de derde plaats. Hij deelde de vreugde met zijn winnende teammaat Verstappen. Red Bull had het momentum te pakken met twee uitblinkende coureurs.

Sleutelrol

Maar toen sloeg de kampioensstrijd om. Lewis Hamilton pakte de handschoen op door drie races op rij te winnen. Perez kon amper een helpende hand bieden, in Saoedi-Arabië viel hij zelfs uit na een crash. Bij de seizoensfinale in Abu Dhabi stonden Hamilton en Verstappen gelijk in punten. Perez kon zomaar een sleutelrol gaan spelen in de titelstrijd, maar dan moest hij er wel voor gaan zorgen dat hij in de buurt bleef van de twee kemphanen.

Jagende Hamilton

In de kwalificatie deed hij in ieder geval wat er van hem verwacht werd. Hij kwalificeerde zich als vierde en startte vlak achter de twee titelrivalen. Bij de start was hij goed weg en bleef hij vlak achter zijn teamgenoot Verstappen rijden. Het was overduidelijk dat Red Bull wat van plan was. Terwijl Verstappen en Hamilton naar verse banden wisselden, bleef Perez gewoon op de baan. De Mexicaan vond zichzelf terug aan de leiding van de race en wist dat de jagende Hamilton eraan kwam.

Geen makkelijk klusje

Het snelheidsverschil tussen de Red Bull van Perez en de Mercedes van Hamilton op verse banden was duidelijk. Maar toen Hamilton eenmaal was aangekomen bij de Mexicaan werd het geen makkelijk klusje. Teamplayer Perez gaf Hamilton geen centimeter ruimte en pakte elke keer weer zijn positie terug.

Door het stevige gevecht verloren beide heren veel tijd. Dit gaf Verstappen de kans om het gat dicht te rijden. Toen Hamilton er eindelijk in slaagde om Perez in te halen was Verstappen al aangesloten. Perez ging aan de kant en gaf Verstappen ook nog eventjes de DRS mee.

Terecht

Het plannetje van Red Bull leek in duigen te vallen want Hamilton bleek veel sneller dan Verstappen. Een late safety car kwam echter als geroepen en Verstappen kon naar softs wisselen en haalde Hamilton alsnog in. Op dat moment stond Perez al in de pitbox. Tijdens de safety car fase moest hij namelijk halsoverkop de pits in komen van het team. Er was een probleempje ontdekt en hij moest zijn race beëindigen. Hij luisterde trouw en dat was maar goed ook. Als hij namelijk was stilgevallen op de baan was de safety car nooit naar binnen gegaan. Op die manier droeg Perez bij aan de wereldtitel van Verstappen en bewees hij dat zijn contractverlenging meer dan terecht was.