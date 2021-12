Coulthard vol lof over voorbeeld Hamilton: "Voorbeeld voor iedereen die moet omgaan met verlies"

Lange tijd leek het er in Abu Dhabi op dat Lewis Hamilton zijn achtste wereldtitel ging pakken. Hij reed comfortabel aan de leiding van de race totdat de safety car ervoor zorgde dat concurrent Max Verstappen hem in het vizier kreeg. De Nederlander haalde Hamilton in ,in de laatste ronde, en mocht juichen.

Hamilton toonde zijn sportieve kant en feliciteerde zijn grote rivaal met de wereldtitel. Hij stond gewoon op het podium, deed netjes het podium interview maar bleef daarna weg bij de pers omdat zijn team Mercedes in protest was gegaan.

Fenomeen

De Britse zevenvoudig wereldkampioen krijgt dan ook niets anders dan complimenten voor zijn gedrag. Ook oud-coureur David Coulthard vindt dat Hamilton dit verdiend. Bij de BBC is Coulthard duidelijk: "Er bestaat geen twijfel aan Hamiltons toewijding. Hij heeft laten zien waarom hij een zevenvoudig wereldkampioen is. Hij is een waar fenomeen en een ongelofelijke sportman."

Innerlijke vrede

De Schot zag dat Hamilton na zijn nederlaag redelijk rustig bleef en geen rare dingen deed. "Lewis heeft een soort innerlijke vrede maar de teleurstelling is vanzelfsprekend groot. Je moet je maar eens in zijn schoenen verplaatsen. Hij is een geweldige coureur, hij heeft meerder titels gepakt en hij heeft veel tegenslagen overwonnen in zijn loopbaan. Deze teleurstelling overschaduwt niet zijn successen. Hij is een voorbeeld voor alle sportmannen en -vrouwen die moeten leren omgaan met verlies."