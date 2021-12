Hamilton ontbreekt op nominatielijst prestigieuze Britse sportprijs

Lewis Hamilton verspilde afgelopen weekend in de absolute slotfase de wereldtitel in Abu Dhabi. De teleurstelling bij de Brit was enorm en het mislopen van een recordbrekende achtste wereldtitel was een bittere teleurstelling. Het verspillen van de wereldtitel zorgt ervoor dat Hamilton ook een andere nominatie misloopt.

De Brit staat namelijk niet op een nominatielijst van een prestigieuze sportprijs in zijn moederland. Hamilton is namelijk niet genomineerd voor de 'Sports Personality of the Year' van de Britse omroep BBC. Hij won de prijs twee keer eerder in zijn loopbaan, vorig jaar en in 2014.

Mansell

De prestigieuze prijs was in het verleden regelmatig een prooi voor Britse Formule 1-coureurs. Onder andere Nigel Mansell, Damon Hill en Jackie Stewart vielen in het verleden in de prijzen. Hamilton zelf werd ook vier keer tweede in de verkiezing.

Verstappen

Max Verstappen is dit jaar wel genomineerd voor het Nederlandse broertje van de prijs. Hij kan worden verkozen tot Sportman van het jaar op het Sportgala van de NOS. Verstappen won de award al eerder in 2016 maar haalde de prijs toen niet zelf op.