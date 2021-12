Verstappen looft rivaal Hamilton: "Het was een plezierig gevecht"

Max Verstappen wist afgelopen weekend de wereldtitel te pakken. De Nederlandse Red Bull-coureur versloeg zijn rivaal Lewis Hamilton na een zinderende slotfase op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Na afloop was de vreugde groot bij Verstappen en was er bij Hamilton vooral ontreddering.

Verstappen versloeg Hamilton door hem in te halen in de allerlaatste ronde van de laatste race van het seizoen. Hamilton had vrijwel de gehele race aan kop gereden en leek lange tijd op weg naar een simpele en recordbrekende achtste titel. Zijn Nederlandse rivaal stak hier echter een stokje voor.

Onvoorspelbaar

De kersvers wereldkampioen heeft niets anders dan respect voor Hamilton. Verstappen spreekt zich uit bij The Race: "Natuurlijk voelde ik mee met Lewis. Hij deed alles goed tijdens de race. Maar de Formule 1 kan heel erg onvoorspelbaar zijn, het kan elke kant op gaan. Het kon ook zo maar andersom zijn, ik had ook de gehele race aan de leiding kunnen liggen en dan verliezen in de laatste ronde. Helaas hoort dat ook bij racen."

Plezierig gevecht

Verstappen weet dat het duel soms heel intens was. Dat neemt echter niet weg dat hij heeft genoten: "Het was echt een heel plezierig gevecht, we hadden twee teams die elkaar tot het gaatje pushten. Natuurlijk denk je soms: dit is het niet, dit houden we niet vol tot het einde. Maar er komen altijd verrassingen om de hoek kijken, we hebben een paar races gewonnen die we niet hoorden te winnen."