Bottas leeft mee met Hamilton na mislopen titel: "Het was gewoon niet onze dag"

De Grand Prix van Abu Dhabi draaide uit op een bittere teleurstelling voor het team van Mercedes. Lewis Hamilton verspeelde de wereldtitel in de allerlaatste ronde en de stewards gingen niet mee in de protesten van het team. Teambaas Toto Wolff en Hamilton spraken na afloop dan ook niet met de media.

Iemand die wel interviews gaf was Valtteri Bottas. De Finse coureur reed zijn laatste voor Mercedes en finishte slechts als zesde. Voor de microfoon van Sky Sports leefde hij mee met Hamilton: "Ik baal echt voor hem omdat ik denk dat hij het verdiende. Hij had een fantastische start, een fantastisch race en dan veranderen de dingen ineens."

Maar de afzwaaiende Mercedes-man droeg het verlies op een sportieve manier. Hij relativeert de afloop: "Maar zo is deze sport. We weten het het gaat, soms zit het je tegen en soms zit het je weer mee. Maar vandaag was gewoon niet onze dag."