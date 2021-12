'Mercedes overweegt beroep in te trekken'

Mercedes was gisteren woest na afloop van de seizoensontknoping in Abu Dhabi. Max Verstappen won de race en werd wereldkampioen na een inhaalactie in de laatste ronde van de race. Mercedes was het niet eens met enkele momenten en ging tekende protest aan bij de stewards.

De Duitse renstal was woest en diende twee protesten in. Ze waren van mening dat Verstappen Hamilton had ingehaald onder de safety car en ze vonden dat de safety car-procedure verkeerd was aangepakt. De stewards wezen beide protesten af en Mercedes sprak de intentie aan om in beroep te gaan.

Maar volgens verschillende Britse media gaat de Duitse renstal het beroep niet doorzetten. De Britse kranten The Times en de Daily Mail weten namelijk zeker dat Mercedes het beroep gaat intrekken. Volgens de kranten realiseert de renstal van teambaas Toto Wolff namelijk dat een protest slecht zou zijn voor de sport. Mercedes zelf heeft echter nog niets laten horen.