Vettel kan leven met opvolger Verstappen: "Jammer voor Lewis"

Max Verstappen werd afgelopen weekend de tweede coureur die een wereldtitel voor Red Bull pakte. De Nederlander volgde Sebastian Vettel op. De Duitser pakte vier wereldtitels voor de Oostenrijkse renstal en is tegenwoordig Aston Martin-coureur. Hij had zo zijn twijfels over de gang van zaken in de seizoensfinale.

Na afloop van de beslissende thriller in Abu Dhabi werd Vettel naar zijn mening over de nieuwe wereldkampioen gevraagd. Tegenover Motorsport.com liet hij weten dat hij er wel mee kon leven: "Ik denk dat ik wel blij ben voor Max. Ik vind het echter wel jammer voor Lewis. Hij heeft echt een ongelofelijk einde van het seizoen gehad. Eerlijk gezegd maakte hem mij niets uit wie er zou winnen. Ik denk dat ze het allebei hadden verdiend."

Wel was Vettel kritisch op de safety car situatie aan het einde. Meerdere auto's mochten de safety car last minute inhalen. Vettel was hier wat minder blij mee: "Ik denk dat het te laat gebeurde. Ze hadden ons er meteen langs moeten laten. Natuurlijk heb je de jongens die aan kop vechten. Je moet het pad voor hen vrijmaken. Voor ons was het jammer want wij hadden geen race meer omdat we verspreid rondreden."